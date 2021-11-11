القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات وضبط أسلحة غير مرخصة في بغداد

2021/11/11 | 15:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الاعلام الامني، ان قيادة عَمَلِيَّات بَغْدَاد، القت القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات وضبط أسلحة غير مرخصة فيالعاصمة.

وذكرت الخلية في بيان ان “الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة فلول الإرهاب، والجريمة المنظمة، والخارجينعلى القانون والعابثين بالسلم المجتمعي، وبتنسيق عال المستوى بين قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد وجهاز الامن الوطني ووكالةالاستخبارات والتحقيقات الاتحادية”.

واضافت “توفرت معلومات استخبارية تفيد عن وجود نشاط لاحد تجار المخدرات في منطقة الكرادة، وبجهد مميز ووفق امر قضائي تماستدراجه من قبل فريق العمل الى منطقة المشتل قاطع مسؤولية الفوج الثالث اللواء الثاني في الفرقة الأولى شرطة اتحادية، وبكمين محكمنصب لهم تم القاء القبض على متهمين اثنين وبالجرم المشهود بتجارة المواد المخدرة ضبط بحوزتهم نصف كيلو غرام (500غم ) من مادةالكرستال المخدرة”.

وبينت ان “قوة من فوج مغاوير الفرقة الـ(15) العامل بإمرة لواء المشاة الـ(42) باشرت بتنفيذ واجب بحث وتفتيش عن المطلوبين والأسلحةالغير مرخصة في منطقة “حي طارق” شرقي بغداد، اذ تمكنت خلال الواجب من ضبط ثلاثة بنادق مختلفة الأنواع مع مسدسان ومخازنللعتاد”.

وأشارت الى “تسليم الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون”.

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