مرور أربيل تبدأ بتسجيل لوحات المركبات باللغة الانكليزية

2021/11/11 | 15:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية مرور أربيل، البدء بتسجيل لوحات المركبات باللغة الانكليزية.وقال المتحدث باسم المديرية فاضل حاجي، ان السائقين بإمكانهم تبديل لوحات سياراتهم الى اللغة الانكليزية لمرة واحدة، مبينا ان تغيير لوحات التسجيل بحاجة الى اصدار دفتر الخروجية للسيارات من جمارك اربيل .وحذرت المديري، المواطنين من التلاعب بلوحات التسجيل أو تبديلها في محلات …

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