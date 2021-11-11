2021/11/11 | 15:40 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدكتور "احمد فاضل" اخصائي جراحة العظام والكسور المعقدة رمز الانسانية والرحمة في مساعدة المحتاجين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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