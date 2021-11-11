السعودية تمنح الجنسية

2021/11/11 | 15:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس، عن صدور موافقة على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة.

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