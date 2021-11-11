الزراعة تعلن تسلم محصول الذرة الصفراء من الفلاحين وتحدد سعر الطن الواحد

2021/11/11 | 15:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الزراعة، عن استلام محصول الذرة الصفراء من الفلاحين.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف، في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "شركة ما بين النهرين العامة للبذور إحدى شركات وزارة الزراعة، قامت بوضع آلية لاجل استلام محصول الذرة الصفراء العلفي من الفلاحين بعد أن تم رفع الدعم عنه بشكل كامل من قبل وزارة المالية".

وأوضح أن "هذا المحصول كان يجهز لمربي الثروة الحيوانية والدواجن وبسعر مدعوم طيلة السنوات الماضية"، مؤكدًا أن "الشركة حددت سعر شراء الطن الواحد من عرانيص الذرة الصفراء (العرانيص) بمبلغ 250 ألف دينار في حين سعر بيعه بعد التفريط والنجفيف بمبلغ 550 ألف دينار".

وأضاف أن "مستحقات بيع هذا المحصول تسلم إلى المزارع حال تسليمه الحاصل إلى معامل استلام الذرة الصفراء العائدة إلى الشركة وبنفس اليوم"، مشيرًا إلى أنه "بإمكان مربي الدواجن حجز الكميات المطلوبة من المحصول من خلال تقديم طلب إلى مقر الشركة مصحوب بالمستمسكات القانونية وبالكميات التي يرومون الحصول عليه وبسعر قدره 550 ألف دينار كحد أدنى للطن الواحد كحبوب علفية مجففة وصالحة للأعلاف الحيوانية والدواجن".

وبيّن أن "الحجز سيكون مسبقًا من خلال دفع مبلغ 40% من سعر شراء الطن الواحد، ويستكمل باقي المبلغ عند الاستلام النهائي"، موضحًا أن "الشركة أهابت بجميع مربي الدواجن حجز الكميات المطلوبة مسبقًا ضمانًا لتجهيزها في الوقت المحدد".

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