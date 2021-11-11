تمرين أميركي في البحر الأحمر يجمع إسرائيل بالإمارات والبحرين

2021/11/11 | 15:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من اليسار الى اليمين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض في 15 أيلول/سبتمبر 2020 © ا ف ب/ارشيف سول لوب المنامة (أ ف ب) – تقود القوات البحرية الأميركية تمرينا أمنيا في […]

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