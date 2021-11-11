إنفوجرافيك.. أبرز 10 معلومات عن معرض دبي للطيران 2021

2021/11/11 | 15:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي- مباشر: تنطلق فعاليات الدورة الـ17 لمعرض دبي للطيران خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمطار آل مكتوم الدولي في الإمارات.ويشهد معرض دبي للطيران مشاركة 1200 عارض من 148 دولة و160 طائرة.ويعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الطيران حول …

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