المتّة - منير المجيد

2021/11/11 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منير_المجيد يُحكى أنّ سفينة مُحمّلة بالمتّة الأرجنتينية من نوع «أماندا» غرقت مقابل ساحل طرطرس، فاستلّ المواطنون مصاصاتهم وصاروا يشربون ماء البحر.هذه طُرفة طرطوسيّة تُبيّن، في ذات الحين، شغف السوريين بعرقرة أو قرقعة شراب المتّة.سوريو جبل الدروز والمناطق الغربية وصولاً إلى الساحل، بما في ذلك القلمون وبعض مناطق ريف دمشق يستهلكونها، وعديدهم يدمنونها، إن توافرت هذه الأيام.



في المحافظات الشمالية والشرقية لا ......





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