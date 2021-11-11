شيء عن مسودة التقرير السياسي - رشيد غويلب

2021/11/11 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب طرح الحزب الشيوعي العراقي مسودة التقرير السياسي المقدمة الى المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب للمناقشة العامة، وبودي تسجيل ملاحظات محددة، مرتبطة بالتغيير المنشود الذي افردت له الوثيقة مساحة ضافية.في البدء لا بد من الإشارة الى سعة وغنى الوثيقة في جانبي التوثيق لاهم الاحداث والمنعطفات التي شهدتها البلاد، مع عرض تفصيلي للازمة الاقتصادية – الاجتماعية المتعمقة في البلاد.



لقد أدى ذلك الى التعامل م ......





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