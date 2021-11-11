انحطاط النقابات وحاجة منتسبيها للمقاومة عبر مساحات أوسع من مساحة الحق النقابي - بشير الحامدي

2021/11/11 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_الحامدي التفكير في حالة الانحطاط المكتملة التي أصبح عليها العمل النقابي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل لا يعود فقط إن أردنا التعمق في فهم أسبابها لطبيعة نظامه الداخلي أو لأساليب وطرائق في التسيير متعلقة بقيادات هذه المنظمة فحسب وبالتالي فبتغيير هذا النظام الداخلي وبتغيير طرائق التسيير نحول دون هذا الانحطاط.



لا أبدا فالأسباب أعمق كثيرا كثيرا من ذلك.



فرأس المال تمكن على مدار القرن المنقضي من " ترويض" أغلب ......





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