اتهامات لإسرائيل باستخدام برامج تجسس على هواتف مسؤولين فلسطينيين

2021/11/11 | 16:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاءت الاتهامات الفلسطينية بحق "أن أس أو غروب" في الوقت الذي اعترفت فيه الشركة الإسرائيلية المحاصرة بأنها ألغت تعيين رئيسها التنفيذي الجديد في أعقاب اتهامات أميركية باستخدام حكومات قمعية في جميع أنحاء العالم لبرنامج "بيغاسوس".

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