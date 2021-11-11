2021/11/11 | 16:06 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تذليل جميع الصعوبات بالتعاون مع وزارة النفط.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف حقل باحتياطي 7 مليارات برميل في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف حقل باحتياطي 7 مليارات برميل في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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