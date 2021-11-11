2021/11/11 | 16:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعقُتل ثلاثة أشخاص، اليوم الخميس، بعدما جرفت مياه الأمطار الغزيرة منزلهم في بلدية الرايس حميدو في العاصمة الجزائرية، بحسب ما أفادت الحماية المدنية.وقال جهاز الدفاع المدني في بيان، إن "وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر تدخلت عند الساعة 03:06 (02:06 توقيت غرينتش) على إثر انجراف للتربة أدى الى انهيار بناية فوضوية في المكان المسمى حي العصافير ببلدية الرايس حميدو".وأضاف البيان، أنه "تم انتشال ثلاث ضحايا متوفين" يبلغون من العمر 17 و18 و33 عاما"، موضحا أن "جميعهم ذكور".ويقح حي العصافير "الفوضوي" وهي التسمية التي تطلقها السلطات على المباني المشيدة من دون رخص بناء، على هضبة ترابية في بلدية الرايس حميدو المطلة على البحر. وكان ثلاثة أشخاص آخرين لقوا حتفهم في مكان غير بعيد في بلدية بولوغين، بعد انهيار مسكنهم نتيجة الأمطار الغزيرة مساء الثلاثاء.وكانت مصالح الأرصاد الجوية أصدرت نشرية خاصة عن تساقط أمطار رعدية تصل الى 80 ملم في المناطق الساحلية، ومنها العاصمة. وشهدت الجزائر في أيار/ مايو أمطارا غزيرة أدت الى مصرع سبعة أشخاص في عدة مناطق.أما أكبر حصيلة منذ بداية السنة فكانت في العاشر من آذار/ مارس حين تسببت السيول الجارفة في مقتل عشرة أشخاص بينهم خمسة أطفال في ولاية الشلف غرب الجزائر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 3 أشخاص في انزلاق للتربة بالعاصمة الجزائرية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع 3 أشخاص في انزلاق للتربة بالعاصمة الجزائرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).