كوريا الجنوبية تتغلب على الامارات

2021/11/11 | 16:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق منتخب كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، الفوز على الإمارات بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستطاع منتخب كوريا الجنوبية تحقيق الفوز بفضل هدف سجله هوانج هي تشان من ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وأصبح منتخب الإمارات يحتل المركز الرابع في المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية برصيد 3 نقاط، فيما استطاع منتخب كوريا الجنوبية خطف صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، في انتظار نتيجة مباراة إيران الوصيفة بـ10 نقاط مع لبنان صاحبة الخمس نقاط, والتي تحتل المركز الثالث.

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