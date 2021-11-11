5 قتيلاً في غارات للطيران الروسي على أطراف إدلب

2021/11/11 | 16:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الخسائر البشرية بعد الضربات الجوية الروسية في ريف إدلب الشمالي ارتفعت إلى 5 مدنيين، 3 أطفال ومواطنة ورجل.

وأشار المرصد إلى ارتفاع حصيلة الجرحى إلى 10.

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