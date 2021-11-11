السعودية تمنح الجنسية لعدد من الفئات بموجب أمر ملكي

2021/11/11 | 16:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس، عن صدور موافقة على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة.

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وذكررت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه "صدرت الموافقة السامية الكريمة، على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة".

وأضافت أن ذلك "يأتي على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة".

وتابعت أن ذلك "تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين".

وكانت صحيفة "سبق" السعودية قد أفادت في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرا ملكيا بفتح باب التجنيس، مشيرة إلى أن الأمر صدر قبل شهرين من نشرها لتلك الأنباء.

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