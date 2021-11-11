شاهد.. روسيا تنشر فيديو لقاذفات قنابل تحلق فوق بيلاروسيا

2021/11/11 | 16:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت روسيا طائرات حربية فوق المجال الجوي لبيلاروسيا، بعدما حثت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "ممارسة نفوذه" على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لوقف أزمة المهاجرين المتصاعدة على حدود البلاد مع بولندا.

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