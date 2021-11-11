2021/11/11 | 16:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموقف الوبائي..



تراجع الإصابات وارتفاع الوفيات بكورونا في العراق المركز الخبري الوطني.

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