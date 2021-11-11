الكمارك : ضبط 9 شاحنات مخالفة في المنطقة الشمالية

2021/11/11 | 16:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة الكمارك، اليوم الخميس، ضبط 9 شاحنات مخالفة في المنطقة الشمالية.وذكرت الهيئة في بيان، تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، انه “بجهود متميزة من قبل كادر قسم التحري و مكافحة التهريب […]

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