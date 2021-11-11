احباط عملية تهريب آثار قديمة وثمينة مخبأة بأحد المنازل شمالي بغداد – صور

2021/11/11 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الامني، عن احباط عملية تهريب آثار قديمة وثمينة مخبأة بأحد المنازل شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان انه بعملية نوعية استباقية استهدفت الحفاظ على الموروث الحضاري لوادي الرافدين من السرقة والتهريب ونفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، أكدت وجود اثار قديمة وثمينة بإحدى المنازل شمالي بغداد كانت معدة للتهريب من قبل عصابة متخصصة.



وداهمت مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وقوة من كتيبة الاستطلاع العميق المنزل، واستولت على مجموعة الآثار المخبأة.

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