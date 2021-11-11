توجيه من تربية الانبار بشأن الدوام (وثيقة)

2021/11/11 | 16:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الأنبار

أصدرت مديرية تربية الأنبار، اليوم الخميس، توجيها للمدارس في الأقضية كافة بالدوام الحضوري الكامل.

وقال إعلام المديرية عبر وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) ان "مديرية تربية الأنبار أصدرت توجيها للمدارس في الأقضية كافة بالدوام الحضوري الكامل".

أدناه نص الوثيقة:

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