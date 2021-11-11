ماكرون وهاريس يفتتحان منتدى باريس للسلام

2021/11/11 | 16:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتتح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ونائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، الخميس، "منتدى باريس للسلام" المخصص هذا العام لخفض الانقسامات العالمية مع تخصيص حيز كبير للقطاع الرقمي.

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