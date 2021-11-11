تربية الأنبار تقرر إعادة الدوام في المدارس على مدار الأسبوع

2021/11/11 | 16:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعقررت مديرية التربية في محافظة الأنبار، اليوم الخميس، إعادة الدوام في المدارس على مدار الأسبوع لعدم توفر خدمات الإنترنت في بعض المناطق النائية في المحافظة.وقالت تربية الأنبار في وثيقة صادرة عنها تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "استنادا للصلاحيات المخولة لنا ولمقتضيات مصلحة العمل التربوي والطلبات المقدمة إلينا من غالبية إدارات المدارس وتماشيا مع قرارات خلية الأزمة المركزية ولعدم توفر شبكة الإنترنت بشكل مستمر في المناطق البعيدة والنائية ومن أجل إكمال المناهج الدراسية ضمن الفترة المقررة وحسب توجيه المدير العام، تقرر أن يكون الدوام الرسمي في المدارس الابتدائية والثانوية في جميع الأقضية بدءاً من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من كل أسبوع مع مراعاة التباعد بين التلاميذ والطلبة".وأضافت، أنه "يعد ذلك سياق عمل ثابت لحين ورود تعليمات جديدة من وزارة التربية وخلية الأزمة المركزية مع إعلام قسمي الإشراف التربوي والإشراف الاختصاصي بكتاب رسمي عن آلية وطبيعة الدوام".

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