الكمارك تضبط شاحنات مخالفة في المنطقة الشمالية

2021/11/11 | 16:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، عن ضبط (٩) شاحنات مخالفة للضوابط في مديرية كمرك المنطقة الشمالية.وقالت المديرية في بيان، إنه “بجهود متميزة من قبل كادر قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تم ضبط (٩) شاحنات مخالفة للضوابط و التعليمات محملة مواد غذائية ( معجون طماطم و رز ) و كاربونات الكالسيوم و اسمدة و معاجين و حشوات تثبيت”.

وأشارت إلى “اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين”.

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