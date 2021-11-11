المنتخب الكوري يهزم الإمارات ضمن تصفيات كأس العالم

2021/11/11 | 16:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تغلب منتخب كوريا الجنوبية 1/0 على ضيفه منتخب الإمارات، في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، اليوم الخميس.

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وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 36 من ركلة جزاء سددها هوانغ هي تشان.

وحقق المنتخب الكوري الجنوبي الفوز الثالث وتعادل مرتين ولم يخسر؛ ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى (مؤقتا).

في المقابل، خسر منتخب الإمارات للمرة الثانية، مقابل التعادل في ثلاث مرات، ولم يحقق الفوز حتى الآن، ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الرابع (مؤقتا).

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