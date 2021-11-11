"هجوم وليس هجرة".. أسباب رفض أوروبا فتح حدود بولندا للاجئين

2021/11/11 | 17:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير خاص أن الاتحاد الأوروبي يدعم "الموقف المتشدد" لبولندا في تعاملها مع قضية اللاجئين الذين يحاولون عبورها قادمين من بيلاروسيا، مشيرة إلى أن الأوربيين لا يريدون تكرار ما حدث العام 2015 عندما دخل نحو مليون طالب لجوء إلى بلدانهم والتي كادت تعصف باتحادهم.

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