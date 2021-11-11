نجم منتخبنا الوطني يغيب عن مباراة المنتخب السوري

2021/11/11 | 17:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواجهة سوريا اليوم ضمن التصفيات الحاسمة المؤهلة الى مونديال قطر.

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