رأي.. كيف يجب على الإدارة الأمريكية معالجة ارتفاع أسعار البنزين؟

2021/11/11 | 17:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من التراجع في أسعار النفط، فإن تأثير أزمة الغاز لم ينته بعد وقد نكون في طريقنا للوصول إلى 90 دولارًا لبرنت في الأسابيع المقبلة، وهو التنبؤ الذي قدّمه في وقت سابق Goldman Sachs .

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