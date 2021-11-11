العراق.. الاعلان عن كشف نفطي كبير يضم المليارات

2021/11/11 | 17:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت شركة "لوك اويل" النفطية الروسية العاملة في العراق، الخميس، اكتشاف حقل أريدو باحتياطي 7 مليارات برميل.

وذكر رئيس الشركة "فاغيت اليكبيروف" في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة وصول انتاج حقل غرب القرنة /2 إلى مليار برميل، اليوم (11 تشرين الثاني 2021)، أن "اليوم يعد يوما مهما بالنسبة لنا، بعد أن وصلنا الى انتاج مليار برميل نفط"، مبينا انه "على مدى السنوات الماضية شعرنا بالدعم من الحكومة العراقية".

وأضاف أن "الرقعة العاشرة هي المشروع الثاني بعد نجاحنا في القرنة/ 2"، مشيرا الى "أننا اكتشفنا حقل أريدو الذي يبلغ الاحتياطي فيه 7 مليارات برميل".

واوضح، "اننا شركاء أساسيون لوزارة النفط ولشركة النفط الوطنية ونتعاون دائما"، لافتا الى "تذليل جميع الصعوبات بالتعاون مع وزارة النفط".

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