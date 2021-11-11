2021/11/11 | 17:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8ui3-oSyXFE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ساحة الطيران بغداد - ناس وناس (الموسم الثاني) - الحلقة ١٠٦) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ساحة الطيران بغداد - ناس وناس (الموسم الثاني) - الحلقة ١٠٦) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).