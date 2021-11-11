2021/11/11 | 17:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PZMVuvrkaBc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. راي الاغلبية مع صادق الشمري l وزارة التعليم .. دراسة الخارج لابد ان تكون حضوريا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. راي الاغلبية مع صادق الشمري l وزارة التعليم .. دراسة الخارج لابد ان تكون حضوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).