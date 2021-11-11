توجيهات جديدة من التعليم بشأن الطلبة العراقيين الدارسين في الخارج

2021/11/11 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

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توجيهات وزارة التعليم بشأن الطلبة العراقيين الدارسين في الخارج:▪️وجهت باعتماد نسبة 5 طلاب لكل تدريسي في الجامعات التي يتواجد فيها عراقيون بالخارج▪️وجهت باخضاع الرسائل والأطاريح للطلبة العراقيين في الخارج لعملية الاستدلال الإلكتروني▪️وجهت باخضاع الدارسين على النفقة الخاصة لتقييم علمي وعرضهم على اللجان العلمية

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