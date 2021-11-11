الزوراء يتأهل للدور 16 من كأس العراق

2021/11/11 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

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تأهل نادي الزوراء اليوم الخميس إلى الدور 16 من بطولة كأس العراق بعد الفوز على الصناعات الكهربائية بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي النفط.سجل الهدف الاول للنوارس سعد عبد الامير و تلاه المحترف المغربي الصنهاجي بالهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بثنائيةو اضاف المحترف الجزائري لهواري الطويل الهدف الثالث بالشوط الثاني لينتهي اللقاء بثلاثة أهداف بيضاء مقابل لا شيء للصناعات الكهربائية.و قال مدرب الزوراء عصام حمد ان الفوز الذي تحقق كان بأريحية و استثمار الفرص بشكل صحيح و ان الزوراء يفكر بكل مباراة بشكل مستقل و انه مستعد لأي فريق بالدور المقبل من بطولة كأس العراق.و نتائج باقي مباريات الدور 32 من كأس العراق كانت فوز النجف على كربلاء بالمباراة التي أقيمت على ملعب النجف.و على ملعب الكفل أقصى نادي القاسم نظيره البيشمركة من البطولة عندما تغلب عليه بهدف وحيدو بذات النتيجة تأهل الكهرباء على حساب الدجيل ليكمل العدد 16 من البطولة.و سيقيم الاتحاد العراقي بوقت لاحق قرعة الدور السادس عشر كما سيحدد موعده و الملاعب التي ستجرى عليه المباريات من قبل لجنة المسابقات.

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