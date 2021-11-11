2021/11/11 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالصور ..
تساقط الثلوج في كردستان العراق - عاجل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. تساقط الثلوج في كردستان العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تساقط الثلوج في كردستان العراق - عاجل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. تساقط الثلوج في كردستان العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. تساقط الثلوج في كردستان العراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).