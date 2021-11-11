وزير الصناعة يطلع على جاهزية مصنع الأنابيب الحديدية في البصرة

2021/11/11 | 17:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اكد وزير الصناعة والمعادن منهل عزيزالخباز ان شركات الوزارة في مدينة البصرة هي من الشركات الكبيرة والمهمة والتي تحتاج الى دعم مباشر .وقال الوزير خلال زيارته مصنع الانابيب الحديدية احد تشكيلات الشركة العامة للحديد والصلب والواقع في ناحية ام قصر اليوم الخميس " ان وزارته داعمة لادارة ومنتسبي المصنع مثمنا الجهود الكبيرة والتفاني للملاكات العاملة فيه لرفد الصناعة الوطنية .واطلع الوزير على جاهزية المصنع لانجاز الطلبيات بكفاءة عالية وحسب المواصفات العالمية./انتهى

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