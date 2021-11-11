ما بعد الجنس.. أنت أيضا مسؤول!

2021/11/11 | 17:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المدون والباحث المصري، أحمد حجاب، مقالا جميلا بزاوية طرح مهمة تستحق أن نتوقف عندها.عنوان المقال: "النساء من الزهرة – الرجال لا يعرفون الواقي الذكري"، يتحدث فيه عن مسؤولية الرجال في الحمل غير المرغوب فيه.

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