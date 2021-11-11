النوارس يتاهل للدور الـ16 من كأس العراق من بوابة الصناعات الكهربائية

2021/11/11 | 17:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تأهل فريق الزوراء،اليوم الخميس، الى الدور الـ16 من كأس العراق على حساب فريق الصناعات الكهربائية ضمن مباريات الدور الـ٣٢.

وتأهل نادي الزوراء، بعد الفوز على الصناعات الكهربائية بثلاث اهداف دون مقابل.

سجل أهداف النوارس كل من سعد عبد الامير وحمزة الصنهاجي ولهواري طويل.

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