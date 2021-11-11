بوصلة الهجرة تتجه نحو مخيمات نينوى.. اجتماع رفيع بشأن ’الجدعة’

2021/11/11 | 17:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تسعى وزارة الهجرة والمهجرين، إلى إنهاء ملف النزوح في البلاد، بشكل تام، وذلك عقب إغلاق المخيمات في محافظة الأنبار.

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وفي هذا السياق، اجتمعت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، مع محافظ نينوى نجم الجبوري، ورئيس ديوان الوقف السني، سعد كمبش في نينوى، لبحث إنهاء ملف النازحين في مخيم "الجدعة 5" وإعادتهم إلى ديارهم طوعا.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (11 تشرين الثاني 2021): إنه "عُقد اجتماع بمقر قيادة عمليات شرطة نينوى، بحضور قائد شرطة المحافظة، اللواء ليث خليل الحمداني، ومدير الاستخبارات المشتركة، اللواء الركن، عبد الخالق الخيكاني".

وأضافـت أنه "ركز الاجتماع على ضرورة إعادة النازحين في مخيم (الجدعة 5) جنوبي الموصل بصورة طوعية وآمنة إلى مناطقهم الأصلية، وإغلاق ملف النزوح".

وتابعت، أن "الوزيرة قالت خلال الاجتماع، إنه: منذ استيزارنا بهذه الحكومة، كان اهتمامنا الأبرز، هو حل ملف أزمة النزوح وإنهائه بصورة مميزة".

الأنبار خالية من المخيمات

وأضافت، "أمس أغلقنا آخر مخيم للنازحين في محافظة الأنبار، وهو مخيم عامرية الفلوجة، وأصبحت الأنبار من دون مخيمات للنازحين".

وأكدت أن، "الهدف من اجتماع اليوم، هو إعادة النازحين بمخيم (الجدعة 5) في الموصل إلى ديارهم طوعيا؛ لأنه آخر مخيم للنازحين في محافظة نينوى لم يغلق بعد، وبإغلاقه نكون قد وصلنا إلى إغلاق آخر مخيمات النارحين في نينوى بعد شهور من العمل والجهد لحل هذا الملف".

وتابعت جابرو، أن "إغلاق ملف النازحين في المخيمات، يعد إنجازا مهما تم تحقيقه؛ لأنه استمر لمدة طويلة، استغرقت 7 آعوام، وأخذنا على عاتقنا حل الملف، وفعلنا ذلك بغضون عام فقط".

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