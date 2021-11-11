روسيا تقوم بتحديث إحدى أشهر غواصاتها النووية

2021/11/11 | 17:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن أعمال صيانة وتحديث غواصة “إيركوتسك” النووية التابعة للجيش الروسي تجري على قدم وساق.

وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو مؤخرا بأن “عمليات تحديث الغواصة مستمرة بشكل جيد، وأن الغواصة بعد تحديثها ستكون قادرة على العمل في خدمة سلاح البحرية لمدة 10 سنوات على الأقل”.

وأشار شويغو إلى أن الغواصة ستحصل أثناء تحديثها على أحدث الأسلحة الصاروخية والطوربيدات، إضافة إلى منظومات اتصالات ومنظومات رادارية متطورة ما سيزيد من قدراتها القتالية بشكل كبير.

وكانت روسيا قد بدأت عمليات تحديث وتطوير “إيركوتسك” عام 2019 في مصنع “زفيزدا”، وأشارت وزارة الدفاع الروسية حينها إلى أن الغواصة ستحصل على صواريخ “زيركون” الروسية الفرط صوتية، ومن المفترض أن تعود للخدمة لصالح الجيش عام 2022.

وتنتمي “إيركوتسك” لفئة غواصات Antey النووية المتعددة الأغراض التي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي 949А، ويبلغ طولها 154 مترا، وعرضها 18.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه 23.8 ألف طن، كما يمكنها الغوص لأعماق تصل إلى 600 متر تحت سطح الماء، والحركة بسرعة 30 عقدة بحرية.

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