2021/11/11 | 17:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترحت كارول عياط وهي خبيرة لبنانية في تمويل مشاريع الطاقة خطة لإصلاح قطاع الكهرباء المهترئ في لبنان لتأمين حل دائم للمواطنين عبر مشاركة طوعية للمودعين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطة مقترحة لإصلاح قطاع الكهرباء في لبنان.. هل سيشارك مُودعو ن فيها ؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطة مقترحة لإصلاح قطاع الكهرباء في لبنان.. هل سيشارك مُودعو ن فيها ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).