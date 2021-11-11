المفوضية تحدد فترة النظر بطعون الانتخابات من قبل الهيئة القضائية

2021/11/11 | 17:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فترة النظر بالطعون من قبل الهيئة القضائية، مشيرة إلى أنه بإمكان الهيئة إعادة العد والفرز اليدوي.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "بحسب القانون، فإن البت بالطعن يكون بعد عشرة أيام من آخر طعن مرسل إلى الهيئة القضائية"، مشيرًا إلى أن "القرارات تكون ملزمة للطرفين سواء مقدمي الطعون أم المفوضية" .

وأوضح، أنه "لا يمكن الطعن بنتائج محافظة كاملة، إنما يكون بدوائر انتخابية لا سيما أن المقدمين هم مرشحون"، مبينًا أنه "بإمكان الهيئة القضائية إعادة العد والفرز اليدوي على مستوى الدائرة، أو مراكز انتخابية أو محطات" .

وأضاف جميل، أن "قرارات الهيئة تعتبر باتة ملزمة للجميع ولا يجوز الطعن بها، لأنها جزء من محكمة التمييز والذهاب للطعن بالهيئة أمام المحكمة الاتحادية فهي محكمة دستورية تنظر لقضايا الدستور ولا تنظر للقضايا الانتخابية وغيرها".

وتابع، أنه "سبق أن تم تقديم طعن على قانون الانتخابات لم يؤخذ به وصوّت عليه مجلس النواب فأصبح ملزمًا بالتطبيق".

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