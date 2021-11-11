اتفاق بين دمشق وأبو ظبي لانشاء محطة توليد كهرضوئية 

2021/11/11 | 17:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق-(أ ف ب) – وقّعت الحكومة السورية اتفاقاً مع شركة إماراتية لإنشاء محطة توليد كهرضوئية، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي الخميس، بعد يومين من زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق، في خطوة قد تفتح الباب أمام الاستثمارات الخليجية في دمشق.ويأتي هذا الاتفاق بعدما كانت دول خليجية عدة قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق إثر […]

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