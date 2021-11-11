الإدارة الذاتية.... وقلب موازين القوى في الأزمة السورية - ليلى موسى

2021/11/11 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ليلى_موسى شهدت مناطق شمال وشرق سوريا في الآونة الأخيرة تطورات وأحداث متسارعة على كافة الأصعدة؛ فرفعت دولة الاحتلال التركي وتيرة تهديداتها بشن عملية عسكرية احتلالية جديدة للمنطقة في إطار استكمال مشروعها الاحتلالي التوسعي للمنطقة والمتمثل بالميثاق الملي؛ تهديدات مترافقة مع هجمات وقصف مستمر على بعض المناطق؛ في إطار عملية على خلاف سابقاتها من مسميات كدرع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام.



وهي العملية التي لم تت ......





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