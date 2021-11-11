حقل غرب القرنة 2 يحقق إيرادات تفوق 40 مليار دولار

2021/11/11 | 18:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اكد رئيس شركة النفط الوطنية الحرص على تحقيق اعلى معدلات الانتاج والوصول الى انتاج الذروة 800 الف برميل من حقل غرب القرنة /2عام 2027، جاء ذلك خلال حضوره احتفالية بلوغ […]

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