جفاف سدّ في شمال غرب سوريا لأول مرة منذ إنشائه قبل ثلاثة عقود

2021/11/11 | 18:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سد الدويسات في محافظة إدلب السورية في 09 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 © اف ب عبد العزيز قطاز دويسات (سوريا) (أ ف ب) – طال الجفاف سداً رئيسياً في شمال غرب سوريا للمرة الأولى منذ إنشائه قبل نحو ثلاثة عقود، جراء تراجع مستوى الأمطار والاهتراء وتزايد اعتماد المزارعين على مياهه، وفق ما قال مسؤول […]

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