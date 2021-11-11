التعليم تصدر قرارات بشأن الطلبة الدارسين في الخارج.. تعليق الدراسة في 3 جامعات

2021/11/11 | 18:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قرارات بشأن الطلبة الدارسين في الخارج، فيما قررت تعليق الدراسة في 3 جامعات لبنانية.

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تعليق الدراسة في 3 جامعات أولاً على النور نيوز.

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