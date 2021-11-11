2021/11/11 | 18:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pE3goQhJ2rM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكومة الاغلبية السياسية تلوح في الافق.. والوفود الكردية تجري لقاءات مع الكتل للبحث عن المشتركات) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حكومة الاغلبية السياسية تلوح في الافق.. والوفود الكردية تجري لقاءات مع الكتل للبحث عن المشتركات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).