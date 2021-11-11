2021/11/11 | 18:42 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل باختراق هواتف موظفيها بواسطة "بيغاسوس" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/11 | 18:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل باختراق هواتف موظفيها بواسطة "بيغاسوس") نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل باختراق هواتف موظفيها بواسطة "بيغاسوس") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).