لقاء يجمع زيدان بالكاظمي: نحو تطبيق القانون بشأن محاولة الاغتيال وحوادث الخضراء

2021/11/11 | 18:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

التقى رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الخميس، برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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وذكر مجلس القضاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (11 تشرين الثاني 2021)، انه "استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وبحسب البيان فقد "جرى بحث مراحل التحقيق في حادثي الاعتداء على منزل رئيس مجلس الوزراء واحداث العنف التي رافقت تظاهرات يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/١١/٥ حيث اكد الجانبين على ضرورة احترام تطبيق القانون".

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