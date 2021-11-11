2021/11/11 | 18:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني المنتخب الوطني العراقي يغادرُ مقر إقامته متوجهاً صوب ملعب الغرافة تحضيراً لمواجهة منتخب سوريا ضمن تصفيات مونديال قطر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



المنتخب العراقي يغادر مقر إقامته متوجهاً إلى ملعب مباراته مع سوريا المركز الخبري الوطني.

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